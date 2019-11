Ray Dalio, stichter van het grootste hefboomfonds ter wereld, zet ongeveer 1,5 miljard in op een daling van de aandelenmarkten tegen maart 2020. Tegen de trend in, zoals steeds. Is hij gek of geniaal?

Is dit de spreekwoordelijke kanarie in de koolmijn voor de beurzen? Dit weekend lekte uit dat Ray Dalio opnieuw een opmerkelijke tegendraadse gok op de financiële markten heeft gewaagd. Via zijn hefboomfonds ...