Black Friday krijgt concurrentie van andere kleuren

In tegenstelling tot wat mening webshop ons wil doen geloven, moet Black Friday nog plaatsvinden. Maar er is ook een tegenreactie ontstaan op dat dolgedraaid consumentisme. Vrijdag kleurt daarom niet alleen zwart, maar ook wit en groen.

Black Friday, de dag na Thanksgiving waarop Amerikaanse koopjesjagers zich op de warenhuizen storten, is sinds enkele jaren ook bij ons ingeburgerd. Dat zult u vast al gemerkt hebben aan het aantal berichten in uw eigen mailbox. Sommige webshops gaan nog een stap verder en toeteren al meer dan een week over enorme kortingen en promoties, terwijl de echte Black Friday er nog moet aankomen.

Het zorgt steevast voor een enorme piek in de online verkoop, maar niet iedereen is opgezet met dat dolgedraaid consumentisme waar vooral de grote webshops van profiteren. We kopen dingen die we eigenlijk niet nodig hebben, terwijl we intussen goed weten dat het een enorme impact heeft op onze planeet. Er duiken dan ook steeds meer tegenbewegingen op. Een groeiend aantal retailers geeft geen kortingen, maar probeert consumenten te overtuigen met de belofte een deel van de opbrengt die dag aan een goed doel te schenken.

Gevolgen

Het Antwerpse Rewind Design bijvoorbeeld kiest voor een White Fridayen schenkt vijf procent van de omzet van vrijdag aan Oxfam. ‘In het verleden deden we ook mee met Black Friday. Een beetje uit gewoonte en natuurlijk omdat de verkoop de hoogte inschoot’, klinkt het in een persbericht. ‘Maar het heeft gevolgen waar we niet achter staan. Niet alleen de kleine handelaar is hier slachtoffer van, maar nog meer de mensen achter het product, de mensen die het moeten maken en de mensen die de grondstoffen aanleveren.’

‘De vijf procent die we weggeven gaat naar een goed doel die betere werkomstandigheden bevordert in landen waar veel van onze grondstoffen en producten vandaan komen. Die korting nemen we als winkel voor onze eigen rekening en zal niemand benadelen’, aldus nog de Antwerpse retailer.

Hoewel het idee nobel is, is de term ietwat ongelukkig gekozen. White Friday werd vijf jaar geleden immers al gelanceerd in de Arabische wereld als hun versie van een koopjesdag. Aangezien Thanksgiving daar niet wordt gevierd én vrijdag een heilige dag is volgens de islam, werd gekozen om voor een ‘positieve’ kleur te kiezen in de naamgeving.

Groener

Bij winkelketen Dille & Kamille kiezen ze voor een Green Friday. ‘Een concept als Black Friday, met alle overmatige consumptie die daar bij hoort, is letterlijk een zwarte dag voor het klimaat en de natuur’, aldus algemeen directeur Hans Geels. Dat wil de keten counteren door meer bos aan te planten met een extra donatie aan partners BOS+ (in België) en Trees for all (in Nederland), waardoor 2.500 vierkante meter nieuw bos kan worden aangeplant in België, Nederland en Costa Rica.

Ook bij het Deense meubelbedrijf Sofacompany gaan ze voluit voor een Green Friday. Verwacht in hun Antwerpse winkel vrijdag geen kortingen, maar per verkocht meubel worden wel vijftig bomen geplant via Trees for the future. Die actie loopt overigens al enkele weken, en loopt pas af op 1 december. Overigens zijn er ook heel wat internationale webshops die beloven bomen te planten voor elke bestelling die deze periode wordt geplaatst.