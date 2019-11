‘Voor zover wij weten, zit IS niet meer op het internet’

Het federaal parket heeft samen met Europol een succesvolle cyberaanval uitgevoerd op servers van de terreurorganisatie IS.

Via zijn eigen ‘persbureau’ Amaq verspreidt terreurorganisatie IS al jaren propaganda om nieuwe terroristen te lokken en aanslagen aan te kondigen of op te eisen. België bleef niet gespaard van die propaganda. Al in 2018 voerde het federaal parket van ons land een cyberaanval uit op servers van Amaq, maar al snel werden de sites en accounts weer actief.

‘Dat verraste ons enigszins. Daarom hebben we geprobeerd het ditmaal beter te doen’, zei Eric Van der Sypt van het federaal parket vanochtend.

Op een persconferentie bij Europol in Den Haag gaf hij zonet meer uitleg over de cyberaanval op de terreurorganisatie die het federaal parket en de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, in samenwerking met Europol en Eurojust, heeft uitgevoerd. De operatie duurde van donderdag tot gisteren en was succesvol.

IS terug naar af

Volgens Patrick Willocx, hoofdcommissaris van de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, zijn ‘meer dan 26.000 items’ offline gehaald, waaronder duizenden accounts op sociale media, links en een groot aantal communicatiekanalen van IS zelf.

‘Voorlopig, voor zover wij weten, is IS niet meer op het internet aanwezig’, zegt Van der Sypt. ‘We zullen zien hoe snel ze terug actief zijn.’

‘IS zoekt altijd nieuwe manieren om te communiceren’, zegt Willocx. ‘Na deze operatie kunnen ze helemaal opnieuw beginnen.’

De cyberaanval gebeurde in samenwerking met Europol en Eurojust, die de samenwerking tussen de politionele en gerechtelijke autoriteiten in de Europese lidstaten coördineren.

‘Preventie is een cruciaal onderdeel in de strijd tegen terreur’, zei Ladislav Hamran, de voorzitter van Europol, op de persconferentie. ‘Operaties als deze zijn op praktisch, logistiek en wettelijk vlak bijzonder uitdagend.’ Die obstakels moesten eerst worden overwonnen.

Als directeur van Europol benadrukte Catherine De Bolle de samenwerking met de technologiebedrijven. ‘Wij willen die samenwerking nog versterken.’

Geradicaliseerde man opgepakt

Ook de Guardia Civil was bij het onderzoek betrokken. Dat leidde vrijdag tot de arrestatie van een man op de Canarische eilanden. Het gaat om een Mauretaniër die al tien jaar in Spanje woonde en op eigen houtje, door de propaganda van IS, was geradicaliseerd. In video’s die hij op het internet verspreidde, toonde hij hoe de springstof TATP kon worden gemaakt.