Uber verliest vergunning in Londen

Uber is dinsdag zijn vergunning verloren om in Londen actief te mogen zijn. Toezichthouder Transport for Londen (TfL) heeft bedenkingen rond de veiligheid van de klanten en weigert een nieuwe licentie te geven. Voorlopig kan Uber wel actief blijven.

Een woordvoerder van TfL zegt dat ‘verschillende inbreuken’ de veiligheid van passagiers in het gedrang brengen. De licentie vervalt maandag om middernacht, maar Uber kan blijven werken in afwachting van de beroepsprocedure. Het bedrijf heeft 21 dagen de tijd om in beroep te gaan, en kondigde meteen aan dat ook effectief te zullen doen.

TfL concludeerde meer dan twee jaar geleden al dat Uber geen licentie zou mogen hebben, onder meer omdat het geen adequate achtergrondcontroles uitvoerde van chauffeurs. Uber paste haar beleid toen aan, waarna het een tijdelijke vergunning kreeg.

Desondanks bleek het nog steeds voor te komen dat niet-geautoriseerde chauffeurs hun eigen foto uploadden op de profielpagina van andere, wel goedgekeurde chauffeurs, om zo de veiligheidschecks om de tuin te leiden. Dat bleek bij minstens 14.000 taxiritten te zijn gebeurd.

‘Hoewel Uber dus verschillende maatregelen genomen heeft, hebben we er daardoor geen vertrouwen in dat er in de toekomst niet opnieuw veiligheidsproblemen zullen opduiken’, motiveert Tfl zijn besluit. ‘Dit leidt tot de conclusie dat Uber op dit ogenblik niet voldoet aan alle vereisten.’

‘Buitenproportioneel en fout’

In een reactie laat Uber weten het besluit ‘buitenproportioneel en fout’ te vinden. ‘De voorbije twee maanden hebben we alle chauffeurs in Londen doorgelicht en de veiligheidsvereisten verder aangescherpt’, reageert Jamie Heywoord, de ceo van Uber Noord- en Oost-Europa. ‘Onze systemen zijn robuust, en worden bovendien binnenkort uitgebreid met gezichtsherkenningssoftware die de identiteit van chauffeurs moet verifiëren.’

Uber heeft ongeveer 45.000 chauffeurs in Londen. In de Britse hoofdstad wordt de app maandelijks door meer dan 3,6 miljoen mensen gebruikt. Daarmee is Londen de grootste Europese markt voor het Amerikaanse bedrijf.

In Brussel protesteert de taxisector ook al langer tegen de aanwezigheid van Uber. Dat leidde al tot verschillende acties van taxichauffeurs.