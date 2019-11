Stroom- en gasleverancier Eneco in Japanse handen

Het Nederlandse energiebedrijf Eneco, ook actief in België, komt in Japanse handen. Mitsubishi Corporation en Chubu nemen het bedrijf over voor 4,1 miljard euro. Dat heeft Eneco maandag bekendgemaakt.

Een consortium bestaande uit Mitsubishi Corporation (80 procent) en energiebedrijf Chubu (20 procent) heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en overige stakeholders, aldus Eneco.

Het Nederlandse energiebedrijf is in handen van 44 Nederlandse gemeenten, met Rotterdam als grootste aandeelhouder. Die willen hun belang al een tijd verzilveren. De overname door de Japanners betekent dat Eneco niet in handen komt van olieconcern Shell en pensioenbelegger PGGM, de gedoodverfde kopers van het Nederlandse energiebedrijf.

Na afronding van de transactie zal Ruud Sondag aftreden als ceo. Hij blijft wel aan als adviseur. Zijn opvolger zal ook een Nederlander zijn, aldus nog het bedrijf.

Eneco ceo Ruud Sondag en Hiroshi Sakuma, Group Chief Executive Officer. Foto: EPA-EFE

Mitsubishi Corporation is geen onbekende voor Eneco. Het Nederlandse energiebedrijf werkt al samen met de Japanners in windparken. Zo participeren beiden in Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust.

Eneco is ook actief in ons land. In Vlaanderen is het de op twee na grootste stroom- en gasleverancier.