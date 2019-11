Een 63-jarige dokter is in verdenking gesteld van negenvoudige moord. Dat zou hem, als hij ook veroordeeld wordt, ’s lands grootste seriemoordenaar maken. De arts zou palliatieve pa­tiënten omgebracht hebben. Zelf ontkent hij dat.

Nadat hij eerder in september al verdacht werd van vier moorden, heeft de onderzoeksrechter in Luik de 63-jarige arts nu ook in verdenking gesteld van vijf bijkomende verdachte overlijdens. Dat gebeurde ...