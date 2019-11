Vrachtwagenchauffeur drama Essex pleit schuldig aan mensensmokkel

De Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur die het voertuig bestuurde waarin eind oktober 39 lichamen werden gevonden in Essex, in de buurt van Londen, heeft maandag schuldig gepleit aan ‘medeplichtigheid aan illegale immigratie’ en ‘het verwerven van eigendommen uit criminele activiteiten’.

De 25-jarige Maurice ‘Mo’ Robinson verscheen maandag voor de rechter via een videoverbinding vanuit de Belmarsh-gevangenis in het oosten van Londen.

Tegen hem lopen nog 41 andere aanklachten, waaronder 39 voor doodslag. Over die aanklachten hoefde hij zich echter nog niet uit te spreken. Robinson moet op 13 december opnieuw voor de rechter verschijnen. Het is nog onduidelijk wanneer de rechtszaak ten gronde over de feiten zal beginnen.

De slachtoffers, 31 mannen en jongens en 8 vrouwen uit Vietnam, werden in de vroege ochtend van 23 oktober aangetroffen in de haven van Purfleet bij Londen. De container waarin ze zaten, had net de oversteek gemaakt vanuit Zeebrugge.

In de zaak werden nog meerdere andere verdachten opgepakt, zoals een 23-jarige Noord-Ierse man die wordt verdacht van samenzwering in het kader van mensenhandel- en smokkel. Donderdag verscheen voor een rechter in Dublin al de man die ervan verdacht wordt de container afgeleverd te hebben in Zeebrugge.

Verdachten voortvluchtig

Drie anderen werden intussen vrijgelaten op borgtocht. Ronan en Christopher Hughes, twee Noord-Ierse broers van 40 en 34 die een transportbedrijf runnen, zijn nog voortvluchtig. Een van hen zou volgens Britse media de container gehuurd hebben en chauffeur Robinson ingeschakeld hebben.

Ook in Vietnam werden inmiddels verdachten opgepakt in het onderzoek naar wat een Britse aanklager omschreef als ‘een wereldwijde ring’ die verantwoordelijk is voor het smokkelen van ‘een grote groep migranten naar het VK’.