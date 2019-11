Treinzitje is 75 procent van reistijd leeg

Een zitje op de trein is amper een kwart van de tijd bezet. Treinen rijden gemiddeld dus het overgrote deel van de tijd leeg rond. Dat zegt spoorbaas Sophie Dutordoir aan de vooravond van een helse periode waarin ze een nieuw sociaal akkoord moet zien af te sluiten met de spoorbonden. Ze wil de volgende regering aansporen tot hervormingen en investeringen.

Opeengepakt als haringen in een ton in een overvolle treinwagon? Het is een zeldzaamheid, zegt NMBS-ceo Sophie Dutordoir. In een interview in De Tijd legt ze uit dat een gemiddelde stoel op een trein in ons land maar een kwart van de tijd bezet is. Veel vaker rijden treinen dus leeg rond. Hoe dat kan? ‘Omdat er in ons land een enorm groot verschil is tussen treinen tijdens het spitsuur en tijdens de rest van de dag’, zegt ze.

De NMBS liet onlangs het Imperial College of London bestuderen hoe goed of hoe slecht de spoorwegmaatschappij presteert in vergelijking met pakweg Ierland, Denemarken of Noorwegen. ‘Daaruit blijkt dat in ons land tijdens de spitsuren meer dan vijf keer meer volk opstapt dan in de daluren’, zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols.

Dat lijkt de logica zelve: dat zijn nu eenmaal de uren waarop iedereen op weg is naar het werk of naar school. ‘Maar in onze buurlanden is de kloof minder groot’, zegt Crols. ‘We moeten mensen meer stimuleren om in de daluren te sporen en de treinen ook overdag gevuld krijgen. Dat is kostenefficiënter.’

Duurder tijdens piek

Want volgens de cijfers is een trein nu zo goed als zeker ofwel propvol of akelig leeg. Dutordoir wil dat beter spreiden door ‘flexibelere tariefformules’, met duurdere tickets op drukke momenten bijvoorbeeld.

‘Maar we zouden beter het omgekeerde doen: goedkopere tickets op rustige momenten’, reageert Peter Thoelen van reizigersorganisatie TreinTramBus. ‘De Lijn denkt ook al na over duurdere tarieven tijdens de spits. Terwijl wij vinden dat je op dit moment beter niet spreekt over verhogingen: maak het aanbod eerst aantrekkelijker voor de reiziger.’

Voor dat soort nieuwe tariefsystemen heeft de NMBS een nieuw beheerscontract met de overheid nodig, maar het laatste dateert al van 2012 en een nieuw is er nog altijd niet. ‘Er worden van mij diepgaande hervormingen verwacht, maar in deze context kunnen we niet meer doen dan werken in de marge’, zegt Dutordoir daarover.

De NMBS-ceo staat sowieso voor zware weken, want de onderhandelingen over een nieuw sociaal akkoord met de spoorbonden gaan deze week voort. De bonden lieten vorige week al verstaan dat ze niets willen weten van het voorstel om voor nieuw spoorwegpersoneel over te stappen van de 36 naar de 38 urenweek. Ze hebben enkele tegeneisen op tafel gelegd en verwachten uiterlijk komende donderdag een antwoord.