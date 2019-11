Italiaans snelwegviaduct stort in door noodweer

Na Oostenrijk en Frankrijk kampt ook Italië opnieuw met zware onweders en wateroverlast.

Al zowat twee weken zorgt het stormweer voor zware hinder in verschillende gebieden in Italië. In Piemonte is er alweer sprake van buitengewoon hevige regenval. In de regio Allessandria, ten zuiden van Turijn, is de situatie echter het meest kritiek: de hulpdiensten evacueerden er al 200 mensen en 600 anderen zitten vast nadat verschillende waterlopen uit de oevers traden. Twee mensen konden er uit hun auto gered worden nadat ze waren meegesleurd door de kolkende rivier. Een derde inzittende is nog vermist.

Een snelwegviaduct dat Turijn met Savona verbindt, is zondag ingestort door een aardverschuiving. Het Italiaanse persbureau Ansa meldt dat er ongeveer dertig meter snelweg is verdwenen in de diepte. De reddingsdiensten waren onmiddellijk massaal ter plaatse maar er wordt na enkele onderzoeken vermoed dat er geen auto’s of personen betrokken zijn bij het incident.

Het ingestorte snelwegviaduct ligt slechts enkele tientallen kilometers van de brug in Genua, die vorig jaar instortte. Bij die ramp kwamen 43 mensen om het leven.

Ook in de regio Ligurië, net onder Piemonte, zijn de omstandigheden extreem. De autosnelweg tussen Genua en Ventimiglia, aan de grens met Frankrijk, is er gesloten omwille van modderstromen. Ten noorden van Piemonte werden 500 mensen geëvacueerd in de kleine bergachtige regio Valle d’Aosta. Verschillende hoofdwegen zijn er afgesloten omwille van lawinegevaar.

Venetië opnieuw onder water

In Venetië is het tien dagen na een reeks opeenvolgende ‘acqua alta’ zondag opnieuw prijs. De waterstand, 130 centimeter boven het normale niveau, is wel lager dan de 187 centimeter die de stad op 12 november trof. Het ging toen om het hoogste waterpeil sinds 1966.