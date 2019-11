Klaus Iohannis blijft president van Roemenië

De aftredende Roemeense president Klaus Iohannis (60), die twee weken geleden de eerste ronde van de presidentsverkiezingen won, mag aan een nieuwe ambtstermijn beginnen.

Dat blijkt uit de exitpolls. De conservatief-liberale ­Iohannis zou 66,5 procent behalen, zijn tegenstander, de sociaaldemocratische ex-premier Viorica Dancila, strandt op 33,5 procent. De officiële resultaten worden later zondag of maandag verwacht.

Iohannis was de grote favoriet. Hij krijgt de steun van de nieuwbakken regeringspartij PNL, de Nationale Liberale Partij, van premier Ludovic Orban.

Maanden vol schandalen

Het is al enkele jaren politiek turbulent in Roemenië: het parlement gaf maandag de nieuwe regering onder leiding van Orban nipt het vertrouwen. Orban volgt Dancila op als premier. Toen haar regering viel na maanden vol schandalen, was dat al de derde onder leiding van sociaaldemocraten die er voortijdig de brui aan gaf sinds de verkiezingen eind 2016. De regering-Orban zal besturen tot de volgende verkiezingen, die binnen het jaar moeten plaatsvinden. Maar er zijn ook vervroegde verkiezingen in de lente mogelijk.

Orban hoopt samen met Iohannis het land te zuiveren van corruptie, die welig tiert, ook in politieke middens.