Ondernemer koopt Hitler-spullen van omstreden veiling 'opdat ze niet in verkeerde handen vallen'

Een Zwitserse ondernemer heeft voor meer dan een half miljoen euro aan Hitler-spullen gekocht op een veiling in München, maar schenkt ze onmiddellijk weer weg aan een Israëlische organisatie.

Enkele dagen geleden werd in München een omstreden veilig gehouden van nazispullen, die meer dan één miljoen euro opbracht. Onder meer een hoge hoed van Hitler, jurken van Eva Braun en nazivlaggen en -straatborden gingen onder de hamer.

Nu blijkt dat de waardevolste stukken werden gekocht door Abdallah Chatila, een Zwitsers-Libanese ondernemer. Chatila kocht onder andere een luxeversie van 'Mein kampf', de hoge hoed van Hitler, een typemachine en een sigarendoos: een investering die hem 550.000 euro kostte. Al is de ondernemer niet van plan om de spullen bij te houden. 'Ik heb ze gewoon gekocht opdat ze niet in de verkeerde handen zouden vallen of zouden worden gebruikt voor neonazipropaganda', zei Chatila aan de zondagskrant Le Matin Dimanche. 'Het extreemrechtse en antisemitische populisme winnen terrein in heel Europa en de wereld. We moeten dan ook vermijden dat deze stukken misbruikt worden door mensen met verkeerde intenties.'

Het liefst zou de ondernemer de spullen verbranden, maar dan zou er, volgens hem, een unieke kans verloren gaan om 'onze kinderen en kleinkinderen' te laten zien 'hoe gruwelijk en gevaarlijk het nazime was'. Daarom besloot hij om alle loten die hij kocht - in totaal tien stuks - aan de Israëlische organisatie Keren Hajessod te schenken. Het is de bedoeling dat de nazispullen worden tentoongesteld in een museum.

Slapen in Hitlers bed

Er is voorlopig weinig bekend over de andere kopers, die voornamelijk nazistraatborden kochten. Persagentschap Bloomberg meldt dat er echter weinig mensen met voldoende middelen en adoratie voor het nazisme zijn in Europa. Eén van hen is de Britse Kevin Weatcroft, die 88 tanks bezit, in Hitlers bed slaapt en de Führer adoreert 'omwille van zijn oog voor detail'. Ook Holocaust-ontkenner David Irving was lange tijd een van de grootste verzamelaars van nazispullen. De man zit echter financieel aan de grond en probeerde in 2002 juist zelf nazispullen te verkopen, zoals Hitlers wandelstok.

Er wordt dan ook vermoed dat verschillende nazispullen gekocht zijn door miljonairs uit Azië, waar men minder voeling heeft met de gruwelen van het nazisme en de voorwerpen eerder zou beschouwen als een waardevolle investering.