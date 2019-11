Anderlecht blinkt uit in traagheid en slordigheid tegen Kortrijk

Een mak Anderlecht is in eigen huis niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen KV Kortrijk, dat zo zijn eerste punt in vijf wedstrijden pakte. Op enkele fases na blonk paars-wit uit in traagheid en slordigheid.

De eerste echte mogelijkheid was na zeven minuten voor Kortrijk, waar Vanderhaeghe liefst zes wissels had doorgevoerd. Bij paars-wit, waar enkel Dewaele in de plaats kwam van Sardelle, brak Roofe door, om vervolgens te worden neergemaaid. Kortrijk counterde en Mboyo kwam voor doel, maar hij besloot ver naast en stond bovendien buitenspel. Aan de overkant probeerde Saelemaekers het met een afstandsschot, maar ook hij mikte meters naast.

Anderlecht combineerde héél af en toe aardig, maar geraakte in de eerste helft zelden voorbij de robuuste West-Vlaamse muur. Dat had het vooral aan zichzelf te danken, want er was geen tempo te bespeuren bij de Brusselaars. De noemenswaardige, uitgespeelde kansen waren dan ook op één hand te tellen.

Toen Chadli een actie maakte op links en Roofe bediende, werkte die de bal lompweg tegen zijn eigen steunbeen. De grootse kans van de eerste helft was voor Kortrijk. Op een voorzet van D’haene kopte Mboyo hard richting doel, Anderlecht had een goeie save nodig van doelman Van Crombrugge. Nog in dezelfde minuut besloot Chadli voor paars-wit in het zijnet.

Sterke Van Crombrugge

Even later was bij een dribbel van Ocansey alweer een tussenkomt nodig door een sterke Van Crombrugge om paars-wit voor een achterstand te behoeden. Kortrijk was de betere ploeg in het laatste kwartier voor de rust, ook Kage besloot nog op de Anderlecht-doelman.

Net voor de pauze kreeg de thuisploeg dan toch nog eens een minikansje toen Chadli voorbracht op Roofe, maar die kopte hoog over. Meteen na de rust was Anderlecht gevaarlijker dan in de hele eerste helft. Jakubech redde op een schot van Saelemaekers, Roofe werd afgeblokt in de rebound. Vijf minuten later kreeg diezelfde Roofe veel ruimte om op doel te trappen, maar ook hij besloot op Jakubech.

Kortrijk kwam na de sterke start van paars-wit aan de tweede helft nog eens aan de beurt, maar de bal die D’haene goed op de slof nam, trapte hij op Kayembe. Die laatste gaf overigens de ene slechte pas na de andere en moest middenin de tweede helft naar de kant. Ook Roofe moest bijna naar de kant toen hij zijn voet op het onderbeen van Kovacevic plantte en Kortrijk om rood schreeuwde, maar scheidsrechter Allen hield het na overleg met zijn assistenten op geel.

Slordige Roofe

Net toen Anderlecht al zo lang niks meer had getoond dat de hoopgevende start van de tweede helft al dreigde vergeten te worden, liep de net ingevallen Sardella op de linkerflank iedereen voorbij. Roofe – al de hele wedstrijd slordig - deed echter niets met de goeie pas die hij kreeg van zijn jonge ploegmaat. Chadli kwam nadien voor doel, maar zijn schot was te zwak en belandde in de handen van Jakubech.

Paars-wit had nog een slotoffensief in huis, maar invaller Thelin trapte de beste kans voorlangs. Anderlecht wist de wedstrijd niet naar zich toe te trekken. Lepoint leek aan de overkant zelfs nog te scoren in de blessuretijd, maar hij werd afgevlagd voor buitenspel.

Anderlecht doet een slechte zaak met het oog op Play-off 1, zeker als Charleroi vanavond Sint-Truiden klopt. Voorlopig staan de Brusselaars nog op vier punten van de top zes, maar dat kunnen er straks in het slechtste geval zes worden. Kortrijk blijft dertiende.