Menselijke resten gevonden in Antwerps dok

De brandweer en de politie hebben zondagavond in het Straatsburgdok naar een lichaam gezocht, na een melding van een getuige. Er werden bij de zoekactie lichaamsdelen teruggevonden, die moeten nu geïdentificeerd worden.

Een getuige had zondagavond naar de politie gebeld omdat hij in het Straatsburgdok in Antwerpen iets had zien drijven. De brandweer ging het water op en kon ter hoogte van de Straatsburgbrug lichaamsdelen bergen.

‘Met die resten kunnen we niet tot spontane identificatie overgaan’, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. De onderzoeksrechter heeft een wetsdokter gevorderd die morgen zal onderzoeken of de lichaamsdelen geïdentificeerd kunnen worden. De scheepvaartpolitie heeft nadien nog nazicht gedaan in het Straatsburgdok, dat is ondertussen afgerond. Mogelijk wordt er maandag verder gezocht in het dok.

De vindplaats van de lichaamsdelen ligt op enkele honderden meters van de plaats waar de 28-jarige Ben Vanleene het laatst gezien werd op de Slachthuislaan. De Antwerpsupporter verdween op zondag 10 november na de wedstrijd tussen Antwerp en Club Brugge. De dagen nadien werd in het Lobroekdok en het verbindingskanaal gezocht door de brandweer en de civiele bescherming.