Opnieuw K-popidool dood teruggevonden

Fans van K-pop krijgen opnieuw een klap te verwerken: het Zuid-Koreaanse popidool Goo Hara werd dood aangetroffen in haar appartement in Seoel. ‘Er moet nu echt iets veranderen.’

De naam Goo Hara doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar in de Aziatische wereld is de jonge vrouw een ster van de zogenaamde K-pop. Met een combinatie van pop, hiphop, strakke choreografie en gladde muziekvideo’s is het genre uitgegroeid tot een van de meest succesvolle exportproducten van Zuid-Korea.

Zondag werd het popidool dood teruggevonden in haar woning in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Vorige maand werd ook Sulli, een andere superster van de populaire Koreaanse muziek, dood aangetroffen in haar eigen huis. De twee zouden goed bevriend zijn geweest. Vermoedelijk gaat het bij beide jonge vrouwen om zelfdoding, maar officieel is er nog geen doodsoorzaak vastgesteld.

Laura Bicker, BBC-correspondente vanuit Seoul, maakte vanmorgen het nieuws bekend via Twitter. ‘We wachten af tot er meer duidelijk is’, liet ze weten. Fans overspoelen ondertussen Instagram met de laatste foto van de zangers. Daarop is ze te zien in haar bed. Als onderschrift voegde ze de boodschap ‘welterusten’ toe.

Begin dit jaar probeerde Hara ook al uit het leven te stappen, maar ze werd op tijd gevonden. ‘Ik ben aan het herstellen. Ik ondervond pijn van een aantal problemen maar vanaf nu zal ik mijn best doen om weer positief in het leven te staan’, maakte ze later bekend.

‘Staarverkrachten’

De 28-jarige Goo Hara werd in 2008 in een klap bekend toen ze zich bij de meidengroep Kara aansloot. Later viel de groep uit elkaar en richtte ze zich op een solocarrière. In 2014 kreeg ze een eigen realityprogramma. Ze presenteerde ook een Koreaanse talentenjacht.

De afgelopen jaren stapten meerdere K-Pop-sterren uit het leven. Amper twee maanden geleden werd de 25-jarige superster Sulli dood gevonden in haar appartement door haar manager. Rond de Zuid-Koreaanse hing altijd een zweem van controverse. Ze hield er bijvoorbeeld van om geen beha te dragen en maakte daar echt een statement van. ‘Dat hoort bij vrijheid’, zei ze er vaak over. Ook met haar liefdesleven haalde ze veel krantenkoppen en ze kreeg een moeilijke relatie met haar fans omdat ze die van ‘staarverkrachten’ beschuldigde: zo lang naar iemand staren tot die zich aangerand voelt.

Mentale problemen

Haar mentale problemen waren een publiek geheim tot ze in 2018 op tv toegaf dat ze last heeft van paniekaanvallen. Ze sukkelde ook met een zware depressie, die volgens ingewijden mee veroorzaakt werd door de pesterijen waar ze online mee te maken kreeg.

In december 2017 werd het levenloze lichaam van de leadzanger van de Zuid-Koreaanse boyband SHINee gevonden in zijn woning. Ook Jong-hyun Kim (27) zou depressief zijn geweest en zelfmoord hebben gepleegd.

Het besef dat er iets moet gebeuren, begint in de K-pop-wereld door te dringen. ‘Er moet nu echt iets veranderen, al is het maar omdat K-pop hierdoor een slecht imago krijgt’, zegt K-pop-kenner Mai Verbij op de website van NOS.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.