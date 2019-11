Demonstratie in de duinen: Mathieu van der Poel triomfeert ook in Koksijde

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zijn zevende overwinning op rij binnen. De wereldkampioen kende een slechte start in de Wereldbeker van Koksijde, maar keerde al na één ronde vooraan terug aan de kop. In ronde twee zette hij de anderen al een neus om vervolgens een minuut voorsprong te pakken en andermaal solo te finishen. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) kende een offday en werd elfde

Bij de start meteen pech voor de Belgisch kampioen op de weg: Tim Merlier moest na een valpartij in de eerste bocht meteen als allerlaatste het heilige zand in. De holeshot was voor Joris Nieuwenhuis, maar al snel nam Laurens Sweeck over. Op de Herygersduin trok hij meteen stevig door, maar Mathieu van der Poel was ondanks een start op de derde rij en oponthoud bij de val van Merlier de eerste die in de achtervolging trok. Zijn dolle openingsronde werd afgerond met de wereldkampioen op kop richting de eerste zandstroken.

De Herygersduin. Foto: Photo News

De rest slikte eens en ging vervolgens in het kader hangen om het tempo van Van der Poel te volgen. Al snel brak het achter de losgeslagen wereldkampioen. Van der Poel kliefde zich pijlsnel door het zand en nam al in de tweede ronde vlotjes de benen. Toon Aerts kwam na een mindere start even de achtervolging mennen, maar wist ook al dat er niets te beginnen was tegen de sneltrein uit Kappellen. Wereldbekerleider Eli Iserbyt vond in Koksijde zijn goede benen niet: hij moest toestaan hoe Aerts een aantal punten zou terugpakken.

Van der Poel spreidde zijn kwaliteiten andermaal tentoon. Foto: Photo News

Volhouder Merlier

En Van der Poel? Die amuseerde zich, wipte wulps van een duin en begon halfweg koers rond zich te kijken. Een solo zijn we van de wereldkampioen allang gewoon, maar deze was een grand cru op dit technische en lastige parcours. Een andere man met een straffe prestatie in de duinen was Tim Merlier: die was na veertig minuten cross alweer in de toptien aanbeland, ondanks een lange achtervolging. Iserbyt zakte intussen verder weg naar een twaalfde stek.

Zand happen. Foto: Photo News

Van der Poel reed steeds verder weg en kon zich in de laatste ronde permitteren om wat gas terug te nemen. De anderen zaten toch al op bijna een minuut achterstand. Laurens Sweeck eigende zich uiteindelijk de tweede plaats toe, Aerts moest tevreden zijn met de derde stek. Daardoor neemt hij een stevige hap uit de voorsprong van Iserbyt, die tevreden moest zijn met een verre elfde plaats maar wel leider blijft.