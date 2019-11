Tienduizend mensen betogen in Brussel tegen geweld tegen vrouwen

In het centrum van Brussel zijn zondagmiddag 10.000 mensen op straat gekomen om te betogen tegen seksisme en geweld tegen vrouwen. Dat meldt de Brusselse politie.

Tijdens de betoging werden alle namen afgeroepen van de vrouwen die dit jaar in ons land vermoord zijn, gevolgd door een minuut stilte en een woedekreet. De betogers roepen op om meer preventie en middelen vrij te maken, zowel voor de slachtoffers van geweld als voor de daders.

De betoging is een organisatie van het platform Mirabal, dat een honderdtal organisaties uit het middenveld verenigt. De organisaties vragen een meer efficiënte aanpak van alle vormen van geweld op vrouwen.

Feminicide

De organisatoren hoopten vooraf op minstens 5.000 deelnemers, evenveel als vorig jaar, maar de belangstelling voor het thema is de afgelopen maanden aanzienlijk gegroeid. Begin november werden op één week tijd twee vrouwen vermoord in ons land door hun ex-partner. Strafpleiter Christine Mussche pleitte in deze krant voor een anoniem meldpunt voor stalkers. 'We moeten zorgen dat mensen met een opgekropte woede ergens terechtkunnen om daarover te spreken. We hebben een anoniem meldpunt voor stalkers nodig, zodat ze hun woede kunnen ventileren, en inzicht krijgen in hun gedrag. Heel vaak zijn die mensen het vermogen tot rationaliseren en tot rust komen kwijt. Daarbij moet je ze in eerste instantie helpen', aldus Mussche. 'Het is niet omdat iets als onweerstaanbare drang bestaat, dat je je daar moet bij neerleggen. De samenleving moet ervoor zorgen dat die onweerstaanbare drang zich niet voordoet’

In Frankrijk betoogden zaterdag nog 50.000 mensen tegen feminicide en geweld tegen vrouwen tout court. In het land zijn dit jaar zeker 116 vrouwen vermoord door hun partner. In België staat dat getal op 21. Maandag is het ook de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen.