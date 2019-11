Ceylin del Carmen Alvarado wint eerste elitecross in Koksijde, hele podium is Nederlands

De 21-jarige Ceylin del Carmen Alvarado heeft zondag in Koksijde de vijfde wereldbekermanche veldrijden bij de dames elite gewonnen. De Nederlandse ontdeed zich in de slotronde van haar landgenotes Lucinda Brand en Yara Kastelijn. De Europese kampioene bij de beloften won zo haar eerste wereldbekercross bij de elite. Brand werd tweede voor Kastelijn. Als vierde finishte Inge van der Heijden, voor Annemarie Worst. Laura Verdonschot was de beste Belgische op de zesde plaats. Sanne Cant kon nog net de Italiaanse Alice Maria Arzuffi afhouden voor de zevende plaats.

In de stand blijft Katerina Nash leidster. De Tsjechische telt na Koksijde 268 punten. De Britse Anna Kay is tweede met 228 punten. Derde is Kaitlin Keough (224 punten). Beste Belgische is Ellen Van Loy op de 12e plaats met 177 punten achter haar naam.

Het was Lucinda Brand die meteen naar voor schoot en de eerste zandstrook voor haar rekening mocht nemen. Achter haar volgden Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden en Yara Kastelijn. Deze vijf sloegen meteen een kloof op de rest. Wereldkampioene Sanne Cant volgde in een groepje met onder anderen Ellen Van Loy en Katerina Nash. Voorin prikte Alvarado even voor het ingaan van de derde ronde. Kastelijn, Van der Heijden, Brand en Worst volgden op 5 seconden. Cant en de de Amerikaanse Katherine Compton volgden daar op 34 seconden. Verdonschot, Van Loy, de Britse Anna Kay en de Nederlanders Manon Bakker en Geerte Hoeke reden op 47 seconden.

Met nog twee ronden voor de boeg volgden Verdonschot en Cant op 25 seconden van het Nederlandse vijftal. Brand probeerde net voor het aansnijden van de slotronde opnieuw om een kloof te slaan. Achter haar werd niet onmiddellijk gereageerd. In strijd voor plaats zes had Verdonschot Cant achter zich gelaten. Brand kreeg gaandeweg het gezelschap van Alvarado en Europees kampioene Kastelijn. De rest moest een kloof laten, waardoor de podiumplaatsen meteen vast lagen. Alvarado versnelde andermaal en werd geholpen wanneer Brand een fout maakte, voet aan grond moest zetten, en zo ook Kastelijn ophield. Alvarado mocht het zegegebaar maken, terwijl Brand nog Kastelijn achter zich hield.