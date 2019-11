Minstens zeven migranten verdronken nabij Lampedusa

Voor de kust van het Italiaanse eilandje Lampedusa zijn minstens zeven migranten verdronken toen hun overbeladen boot kapseisde. Dat meldt het Italiaanse persbureau Ansa zondag.

Het ongeval deed zich voor op 2 kilometer van de kust van het eiland, dat ruim 100 kilometer voor de kust van Tunesië en ruim 200 kilometer van Sicilië ligt.

De hulpdiensten troffen na een tip zaterdag de 10 meter lange boot aan, aldus de kustwacht. De kustwacht redde 149 opvarenden, van wie drie kinderen. Maar dan kapseisde de boot, waarschijnlijk omwille van de ruwe zee en de weersomstandigheden.

De reddingsoperatie is zondag nog steeds aan de gang. Volgens de overlevende migranten en asielzoekers zijn zowat twintig mensen vermist. Het Italiaanse persbureau Ansa meldde dat zeker zeven mensen verdronken zijn.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar illegale immigratie en onopzettelijk doden.

215 mensen opgepikt

Zaterdag nog kreeg een schip van de hulporganisatie SOS Mediterranee met 213 migranten aan boord de toestemming om aan te meren in Italië, meldde de hulporganisatie. De Ocean Viking, die ook af te rekenen kreeg met het slechte weer, kreeg toestemming om naar het Siciliaanse Messina te varen. Het vaartuig had de voorbije week 215 mensen opgepikt. Een zwangere vrouw en een man werden al per helikopter naar land gebracht.

Het schip Open Arms van de gelijknamige Spaanse ngo pikte de voorbije week 73 mensen op. Het is nog niet bekend waar het schip naartoe kan.

Beide ngo’s vragen vaak toestemming aan Italië of Malta om migranten en asielzoekers aan land te brengen. Beide landen stemmen doorgaans pas in als ze een akkoord voor herlokalisatie hebben met andere EU-lidstaten. Zolang die akkoorden niet rond zijn, moeten de opvarenden op zee wachten.