‘Het gaat goed met zes weeskinderen van IS in ons land’

Zes Belgische kinderen van IS-strijders die in juni in ons land aankwamen, maken het goed. Dat zei Heidi De Pauw, directrice van Child Focus, vanochtend in het duidingsprogramma De Zevende Dag.

Vlak voor de zomer werden zes kinderen van Belgische jihadi’s vanuit Noord-Irak naar ons land teruggevlogen. Vijf zijn minderjarig, één meisje was pas achttien jaar geworden.

De kinderen zijn allemaal in België geboren, maar werden door hun ouders meegenomen naar Syrië. Na het uiteenvallen van het kalifaat smeekten familieleden van de Syriëgangers om de kinderen te helpen, maar hun vraag bleef onbeantwoord.

Voor kinderen jonger dan tien jaar werd in 2017 nochtans een regeling uitgewerkt om naar België te komen. Alleen was ons land niet bereid om die kinderen zelf in Syrië of Irak te gaan halen, ook niet in de kampen die onder Koerdisch bewind staan. Te gevaarlijk, klonk het steeds. Bovendien heeft ons land daar geen diplomatieke vertegenwoordiging.

In juni gebeurde het toch. Zes kinderen van Belgische IS-strijders die in het inmiddels opgedoekte Koerdische kamp Al-Hol verbleven, werden in alle discretie door de Koerden overgedragen aan diplomatieke vertegenwoordigers van ons land, met het oog op repatriëring. De vijf minderjarigen verbleven zonder familie in het gesloten kamp. Vier van hen zijn weeskinderen en verloren zowel hun vader als hun moeder in IS-gebied.

Naar school

Een jeugdmagistraat heeft per kind bepaald waar ze worden opgevangen: bij een familielid, een pleeggezin of een instelling. Jeugdzorg coördineert hun verdere opvolging. In het duidingsprogramma De Zevende Dag zei Heidi De Pauw dat de zes kinderen het goed maken en dat ze allemaal naar school gaan.

‘Het is belangrijk dat de kinderen zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving’, zei kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui in juni al aan De Standaard.

Volgens de jongste cijfers zitten er een veertigtal Belgische volwassen IS-strijders en 53 kinderen in Koerdische kampen of gevangenissen in Syrië. Met de zes weeskinderen meegerekend zijn er in totaal al 30 dergelijke kinderen teruggekeerd naar België. ‘Zij stellen het allemaal goed,’ aldus Heidi De Pauw nog die in juni samen met een ploeg onder leiding van VUB-professor Gerrit Loots de toestand van de Belgische kinderen in het kamp Al-Hol in kaart bracht.