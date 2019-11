Lamkel Zé meteen weer in de basis bij Antwerp in topper tegen AA Gent

Didier Lamkel Zé staat zondagnamiddag in Gent meteen weer in de basis bij Antwerp. De 23-jarige Kameroense winger was geschorst toen de Great Old donderdag thuis de maat nam van de Buffalo’s, maar Laszlo Bölöni gooit hem gezien zijn goeie vorm toch weer in de ploeg. Dit ten koste van Miyoshi.

Normaal gezien was broertje Mathieu Zé (21) vandaag van de partij geweest, want hij komt naar België om Didier de komende maanden bij te staan. Zijn visum was echter nog niet in orde en dus moet hij nog even geduld tonen.