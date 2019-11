Armand Marchant skiet tweede run slalom Levi bij rentree op hoogste niveau

Armand Marchant is er zondag in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede run van de wereldbekermanche slalom in het Finse Levi. Het was zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau sinds hij bijna drie jaar geleden uitviel met een meervoudige scheenbeenbreuk.

De 21-jarige Marchant skiede in de eerste run naar een chrono van 56.79, goed voor de 28e plaats. Daarmee was hij 2.24 trager dan de Fransman Clément Noël, die de scherpste tijd (54.55) liet optekenen. De Brit Dave Ryding (54.94) en de Zwitser Ramon Zenhäusern (55.21) vervolledigden de top drie. Enkel de beste 30 mogen de tweede run afwerken. Die gaat om 13u15 van start.

In december 2016 schreef Marchant geschiedenis. Hij werd toen achttiende in de slalom van het Franse Val d’Isère. Daarmee eindigde hij als eerste Belgische man ooit in de punten op een wereldbekermanche alpijnse ski. Een maand later viel Marchant zwaar tijdens de reuzenslalom in het Zwitserse Adelboden. Hij liep daarbij een complexe scheenbeenbreuk op. Een lange revalidatieperiode volgde, met zeven operaties. Sinds afgelopen zomer skiet hij opnieuw in competitieverband.