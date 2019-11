Eigen ruiten ingegooid? Al 150.000 bestellingen van Tesla Cybertruck

Autofabrikant Tesla heeft ondanks een slechte presentatie al 150.000 bestellingen voor de nieuwe elektrische Cybertruck.

Tesla-topman Musk stelde afgelopen week de elektrische pick-uptruck voor. De Cybertruck ziet eruit als een futuristisch gepantserd voertuig. Het ontwerp is deels geïnspireerd op de Lotus Esprit uit de James Bond-film The Spy Who Loved Me, schreef Musk op Twitter. Hij verwees ook al eens naar de sciencefictionfilm Blade Runner.

Bij de presentatie van de futuristische en volgens de makers onverwoestbare Cybertruck ging er echter iets mis. De ‘onbreekbare’ ruiten bleken toch te versplinteren tijdens de krachtproef die als show werd gepresenteerd. Ze sneuvelden toen het hoofd design met een metalen bal wilde aantonen hoe stevig die waren. Waarop Musk en plein public stevig vloekte.

De beleggers konden er ook niet mee lachen. De pijnlijke introductie van de roestvrij stalen Cybertruck zorgde er afgelopen week voor dat Tesla ruim 6 procent aan beurswaarde inleverde.

Geen sinecure

Er werd na de voorstelling verwacht dat de elektrische pick-uptruck in de markt zetten, geen sinecure zou worden. Eigenaars van een pick-up zijn doorgaans erg merktrouw. In de VS zijn de drie meest verkochte wagens pick-uptrucks. Maar die markt is sterk in handen van Dodge, Ford en Chevrolet terwijl ook het Japanse Toyota een hap uit de taart neemt.

Musk geeft de haters en sceptici enkele dagen later al het nakijken: hij meldde aan SkyNews dat er al 150.000 bestellingen geplaatst zijn. De auto moet een kleine 40.000 dollar (36.000 euro) kosten.

Wanneer die geïnteresseerden hun pick-up zullen krijgen, is voorlopig nog heel onduidelijk. Het kan immers nog jaren duren voordat de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk van de band rolt. De productie zou eind 2021 moeten starten.