Overstromingen zuidoost-Frankrijk: twee personen vermist

Bij de overstromingen in het zuidoosten van Frankrijk zijn momenteel nog twee mensen vermist. Er vielen ook twee gewonden.

In de meeste gebieden in het zuidoosten van Frankrijk waar overstromingen lelijk huis gehouden hebben, is het water sinds zondagochtend aan het zakken.

De Franse meteodienst verlaagde daarom het alarmniveau voor overstromingen van rood naar oranje voor de departementen Var en Alpes-Maritime. Intussen gaat de zoektocht naar twee vermiste personen voort.

Het alarmniveau oranje voor overstromingen en wateroverlast aan de kuststroken werd ook ingetrokken.

Foto: AFP

Vermisten

Voor het departement Puy-de-Dôme is inmiddels ook fase oranje afgekondigd omwille van overstromingen. Dat was reeds het geval in de Gard en Bouches-du-Rhône. Het alarm geldt er tot minstens zondag 16 uur.

In Saint-Antonin-du-Var is nog steeds een 77-jarige man vermist. Idem voor een persoon die in Muy, eveneens in de Var, zaterdagavond in het water viel. De persoon zat in een reddingsboot die kapseisde. Drie brandweerlui en twee andere burgers belandden daarbij ook in het water, maar konden zich redden.

Sinds vrijdag heeft de brandweer duizenden oproepen binnengekregen. Er werden ook honderden interventies gedaan om de getroffen gezinnen in de regio te helpen. Er zijn meer dan 1.600 brandweermannen ingeschakeld om te helpen.

De afgelopen dagen viel er aan de Franse Côte d’Azur evenveel regen als normaal in twee maanden tijd.