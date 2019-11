‘Verplicht oordopjes op fuiven’

Professor en audioloog Bart Vinck roept op om oordopjes te verplichten op fuiven en festivals. Dat doet hij na een onderzoek van de UGent en de Christelijke Mutualiteit waaruit blijkt dat zeven op de tien jongeren al last heeft gehad van oorsuizingen.

Uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit en UGent, waarover De Zondag schrijft, blijkt dat bijna zeven op de tien jongeren na een fuif of avondje clubben al eens last heeft gehad van oorsuizingen. Jongeren liggen er echter niet wakker van.

‘We bevroegen 250 jongeren (15 tot 20 jaar) en vier op de vijf beschouwt lawaai niet als problematisch’, zegt audioloog Bart Vinck, ook professor aan de UGent, in De Zondag. ‘Ze vinden gehoorbescherming niet belangrijk, oordopjes zijn ook niet cool. Meer dan negentig procent draagt er geen, nochtans geeft meer dan 65 procent van deze jongeren aan ooit al oorsuizingen te hebben ervaren na blootstelling aan luide muziek. Bij 5 procent wordt dat chronisch.’

De muziek staat ook heel erg vaak te luid. ‘Uit het onderzoek (op tienerfuiven in Oost-Vlaanderen) bleek dat op drie kwart van de locaties de muziek te luid stond’, aldus Vinck. ‘Slechts 8 van de 200 ondervraagde organisatoren, ofwel 4 procent, was op de hoogte van de geluidsnormen. Dat is alarmerend.’

‘Die geluidsnormen zijn er niet voor niets hé’, benadrukt Vinck. ‘Worden ze overschreden, dan kan er blijvende gehoorschade optreden.’

De oplossing ligt volgens de professor dan ook voor de hand: ‘Door urenlang naar muziek aan 90 decibels te luisteren kan je gehoorschade oplopen. Maak de oordopjes gewoon verplicht. Als je werkt op Rock Werchter of Pukkelpop, ben je verplicht om gehoorbescherming te dragen, maar als bezoeker niet. Ik snap de logica niet.’ Vinck pleit ook voor meer sensibilisering.