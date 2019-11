Deontay Wilder verslaat Luis Ortiz en behoudt WBC-titel bij zwaargewichten

De Amerikaanse bokser Deontay Wilder behoudt zijn WBC-titel bij de zwaargewichten. In Las Vegas versloeg hij zaterdag de Cubaan Luis Ortiz met knock-out in de zevende ronde.

Twintig maanden geleden nam Wilder het al eens op tegen Ortiz, toen werd de kamp in de tiende ronde stopgezet.

De 34-jarige Wilder heeft 42 zeges, waarvan 41 met ko, op zijn palmares. Verder was er één onbesliste kamp tegen de Brit Tyson Fury, die hij op 22 februari voor een tweede keer in de ogen kijkt.

De 40-jarige Ortiz leed zijn tweede nederlaag in 35 kampen (31 zeges, 2 onbeslist).

Nog in Las Vegas veroverde de Mexicaan Leo Santa Cruz de vacante WBA-titel bij de superpluimgewichten. Hij klopte zijn landgenoot Miguel Flores op punten (115-112, 117-110, 117-110).

In Indio (Californië) verdedigde de Chinees Xu Can met succes zijn WBA-titel bij de pluimgewichten. Hij was te sterk voor de Amerikaan Manny Robles III, die op punten verloor: 120-108, 119-109 en 118-110.