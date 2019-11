Geen droomstart voor Hannes Wolf bij Genk, dat op gelijkspel blijft steken bij Moeskroen

Racing Genk heeft de debuutwedstrijd van nieuwe trainer Hannes Wolf niet kunnen winnen. De landskampioen leek tegen Moeskroen even op weg naar een zege, maar het werd uiteindelijk 2-2. De winnende Genkse treffer werd in de slotfase afgekeurd door de VAR.

Nieuwe coach, nieuwe kansen voor Racing Genk. Hannes Wolf schudde zijn het oude basiselftal niet helemaal door elkaar: na de nederlaag tegen AA Gent kwamen Junya Ito en Joseph Paintsil in de basis. Met Moeskroen vond de nieuwe Duitse trainer meteen een belangrijke opponent: bij winst wipte Genk over Les Hurlus.

Een droomstart werd het niet meteen voor Wolf, want al na twee minuten stonden de bezoekers op achterstand. Was getekend: Stipe Perica, de man die voor Moeskroen ook al tweemaal scoorde in de vorige partij tegen KV Oostende. Een reactie hadden de landskampioenen niet meteen in huis, maar gaandeweg kwam Genk wel beter in de partij. Dat resulteerde in een prima kans voor Paintsil na een dik kwartier, maar de Senegalees mikte van heel dichtbij onbegrijpelijk over.

Genk hoefde niet lang te treuren over de misser van Paintsil, want enkele minuten later stond het dankzij de voet van Dewaest alweer 1-1. De kansen bleven komen, Paintsil miste opnieuw toen hij alleen voor doel kwam. Gescoord werd er niet meer voor de pauze, gewisseld wel: Heynen moest met een knieblessure naar de kant. Paul Onuachu mocht in zijn plaats opdraven.

De ongeplande wissel loonde meteen, want Onuachu stond op de juiste plaats toen een voorzet van Ito ongelukkig gedevieerd werd door Boya. Onuachu kon bijna niet meer missen en deed dat ook niet: 1-2. Genk probeerde het tempo nadien naar beneden te halen, maar de eerste goede Moeskroense kans ging ook meteen binnen. Nemanja Antonov ramde een vrije trap staalhard via de lat binnen.

Winnend doelpunt afgekeurd

In de slotfase leek Onuachu nog de winnende 2-3 te scoren, maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase ging het nog op en neer. De ultieme kans van Moeskroen, een lage voorzet van Mohamed, werd door de Genkse verdediging afgeweerd. 2-2 was daarmee de eindstand.

In de stand blijft Racing Genk voorlopig negende, op één punt van Moeskroen. De landskampioen blijft daarmee op één punt van Moeskroen hangen, dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. Anderlecht kan over beide clubs wippen als het zondag thuis wint van KV Kortrijk.