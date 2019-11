Onverslaanbare Mathieu Van der Poel triomfeert ook in Wachtebeke en pakt zijn zesde zege op rij

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zaterdag de tweede editie van de Ambiancecross op het Provinciaal Domein Puyenbroeck in het Oost-Vlaamse Wachtebeke gewonnen. De 24-jarige Nederlander zette over halfcross een solo op en rondde die netjes af. Tim Merlier en Quinten Hermans vervolledigden het podium. Het werd de zesde zege, op evenveel crossen, voor Mathieu van der Poel dit seizoen. Ook vorig jaar was de Nederlander de sterkste in Wachtebeke.

Het was Toon Aerts die het beste wegstoof. Achter de Belgische kampioen kwamen op de derde startlijn enkele renners ten val. De Belgische kampioen liet het niet aan zijn hart komen en trok als eerste het veld in. Achter hem volgden Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout en de rest. Laurens Sweeck nam snel over en flitste zich naar de koppositie. Wereldkampioen Mathieu van der Poel volgde in 10e positie maar schoof stelselmatig op naar voor.

Het duo Laurens Sweeck-Michael Vanthourenhout begon met een geringe voorsprong aan de tweede ronde. Daarna volgden onder meer Quinten Hermans, Toon Aerts, Mathieu van der Poel, Tim Merlier, Daan Soete, Gianni Vermeersch en de Spanjaard Felipe Orts. Eli Iserbyt had zijn start compleet gemist en zag al snel in dat hij geen enkele rol van betekenis meer zou kunnen spelen in deze cross. Nog voor het ingaan van de derde ronde versnelde Quinten Hermans. Hij kreeg Michael Vanthourenhout mee. Op een zakdoek volgden Tim Merlier, Toon Aerts, Mathieu van der Poel, Gianni Vermeersch, Jim Aernouts, Diether Sweeck, Daan Soete, Thomas Pidcock, Felipe Orts en Laurens Sweeck.

Solo

Quinten Hermans kwam alleen aan de kop toen Michael Vanthourenhout een fout maakte. Hermans kreeg wat verderop het gezelschap van Tim Merlier en Mathieu van der Poel. Net over halfcross moest Quinten Hermans het tweetal met Mathieu van der Poel en Tim Merlier ietwat laten rijden. Diether Sweeck reed op 23 seconden, gevolgd door Thomas Pidcock, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Laurens Sweeck, Felipe Orts, Daan Soete, Jim Aernouts en Gianni Vermeersch.

Mathieu van der Poel achtte zijn moment gekomen en voerde het tempo op. De Nederlander zoefde weg en achter hem sloegen Quinten Hermans en Tim Merlier de handen in elkaar. Thomas Pidcock en Diether Sweeck knokten voor de vierde plaats. Een groepje met Toon Aerts, Jim Aernouts en Felipe Orts reed op twee ronden van het einde op 1:05 van de eenzame leider Mathieu van der Poel. Opnieuw kon de strijd voor de tweede plaats nog voor enige spanning zorgen. Daarin zette Tim Merlier enorm veel druk op de schouders van Quinten Hermans. De Belgische kampioen op de weg sloeg een kloofje en zou die voorsprong niet meer afstaan.