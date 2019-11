CDU-voorzitster AKK zit weer wat steviger op haar stoel

De leden van de Duitse christendemocraten zullen niet moeten stemmen over wie de CDU-kandidaat wordt om bondskanselier Merkel op te volgen. De jongerenafdeling had zaterdag op de partijdag een voorstel daartoe ingediend, maar dat werd echter met een ruime meerderheid verworpen. Huidig partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) zit daarmee voorlopig weer iets steviger op haar stoel.

Bij de CDU is het de gewoonte dat de partijleider ook kandidaat-bondskanselier is, zonder dat de leden daarover stemmen. Op de jaarlijkse partijdag, dit jaar in Leipzig, hadden de jongeren voorgesteld dat ze hierover een stemming willen.

Er wordt al langer aan de poten van AKK’s stoel gezaagd, maar tot dusver houdt ze stand. Ook vrijdag scoorde ze al punten. Ze bracht de kritiek op haar persoon zelf ter sprake, maar beslechtte de kwestie van het leiderschap toen ook in haar voordeel.

AKK ligt onder vuur vanwege verschillende nederlagen in deelstaatverkiezingen de voorbije maanden. Ook in opiniepeilingen moet de partij verliezen slikken.

Huidig bondskanselier Angela Merkel had gehoopt op een vlotte machtsoverdracht na de verkiezingen die gepland staan voor 2021, maar dat is haar niet gegund. Eind vorig jaar nam AKK de partijleiding al over van Merkel, maar dat ging dus gepaard met verschillende nederlagen, en ook een reeks uitschuivers.

De tweedaagse conferentie was cruciaal voor AKK om haar gezag in de partij te herstellen. Of het herstelde gezag blijft duren, valt af te wachten. In Markus Söder, leider van zusterpartij CSU, heeft ze mogelijk een toekomstige rivaal. Zijn toespraak op de partijdag kreeg zaterdag enorm veel bijval van de leden.