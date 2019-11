‘The crown’ heeft Queen voor laatste seizoenen

De opnames van seizoen vier zijn nog bezig, maar de Britse krant Daily Mail heeft onthuld wie Olivia Colman zal aflossen in 'The crown'.

In het vijfde en zesde seizoen zou Imelda Staunton de rol van de Britse koningin Elizabeth spelen. Staunton, 63, is bekend van haar rol als aborteuse Vera Drake, die haar een Oscarnominatie opleverde, en als Dorothea Omber uit Harry Potter.

Omdat The crown een periode van zestig jaar beslaat, worden de acteurs om de twee seizoenen vervangen door oudere collega’s. In seizoen één en twee speelde Claire Foy de Queen. Colman is sinds 17 november op Netflix te zien in seizoen drie. Zij ontmoet volgend seizoen Margaret Thatcher en lady Diana. De crises na de scheiding van Charles en Diana, en Diana’s overlijden, zullen dan voor Staunton zijn.