Sacha Baron Cohen haalt uit naar socialemediabedrijven: ‘Je product is defect, repareer het’

De Britse komiek Sacha Baron Cohen wil dat Facebook en andere internetbedrijven beter worden gereguleerd in de strijd tegen fake news. ‘Ze zijn de grootste propagandamachines ooit.’

Sacha Baron Cohen, die bij het grote publiek bekend werd met de gelijknamige typetjes uit de films Borat (2006) en Brüno (2009) was donderdag te gast op een bijeenkomst van de invloedrijke Joodse pressiegroep Anti-Defamation League. Daar sprak hij zich uit over de macht van internetbedrijven zoals Facebook.

Baron Cohen beschuldigt hen van het verspreiden van haat en geweld, en gevaarlijke samenzweringstheorieën. ‘Een handvol internetbedrijven vormt samen de grootste propagandamachine ooit’, aldus de Britse komiek, die ervoor pleit om de socialemediabedrijven te beschouwen als uitgevers, zodat ze verplicht worden om politieke reclame te factchecken voor die wordt gepubliceerd.

‘Ik geloof dat onze pluralistische democratieën voor een afgrond staan. De komende twaalf maanden en de rol van sociale media kunnen bepalend zijn of we te pletter storen’, meent Baron Cohen.

‘Wanneer motors ontploffen of veiligheidsgordels niet functioneren zoals zou moeten, roepen autobedrijven tienduizenden auto’s terug, een kost die kan oplopen tot miljarden dollars. Het lijkt me maar eerlijk dat we hetzelfde zeggen tegen Facebook, Youtube en Twitter: je product is defect, je bent verplicht om het te repareren, ongeacht de kostprijs of hoeveel moderators je aan het werk moet zetten.’

Met de Britse en Amerikaanse verkiezingen in aantocht, groeit de druk op de technologiereuzen om maatregelen te nemen tegen het misbruik van politieke advertenties.

Twitter heeft ze al in de ban gedaan en ook Google gaat de regels aanscherpen. Snapchat op zijn beurt beweerde eerder deze week bekend dat politieke reclame aan een factcheck wordt onderworpen voor verschijnen. Facebook daarentegen wil zijn beleid voor politieke advertenties voorlopig nog niet aanpassen.

Bekijk hier de volledige speech van Baron Cohen: