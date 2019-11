José Mourinho heeft zijn start bij Tottenham Hotspur niet gemist. Bij zijn debuut wonnen de Spurs meteen met 2-3 op bezoek bij West Ham - de eerste uitzege in de competitie sinds januari voor Tottenham. Mourinho had ook een basisplaats in petto voor Toby Alderweireld. Jan Vertonghen moest nog geblesseerd toekijken.