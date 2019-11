Greta Thunberg gasthoofdredacteur bij BBC tijdens kerstperiode

De klimaatactiviste Greta Thunberg zal gasthoofdredacteur zijn van het programma Today op Radio 4 van BBC tijdens de kerstperiode.

Thunberg is één van de vijf mensen die tussen kerst en nieuwjaar verantwoordelijk zijn voor het programma Today, zoals de traditie is bij Radio 4. Haar gasten zullen mensen zijn die zich inzetten tegen de klimaatopwarming, of leiders zijn van inheemse stammen. Er zullen ook reportages over Zambia en Antarctica te horen zijn, en een interview met Mark Carney, de gouverneur van de nationale bank in Groot-Brittannië.

Andere gasthoofdredacteurs zijn Brenda Hale, voorzitter van het Britse Supreme Court. Zij zal de luisteraars inleiden in de werking van het Supreme Court en het onderwerp ‘dwangmatige controle’ onderzoeken.

Grayson Perry zal het hebben over stereotiepen, rapper ‘George The Poet’ over identiteit en Charles Moore, voormalig hoofdredacteur van de Britse krant The Daily Telegraph, over de vrijheid van meningsuiting.

De voorbije jaren waren al heel wat prominente figuren te gast bij Radio 4. Zo waren prins Harry, Angelina Jolie, John Bercow en Stephen Hawking al gasthoofdredacteur.