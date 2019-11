Stoffel Vandoorne net naast het podium tijdens tweede Formule E-race

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne is tijdens de tweede Formule E-race in Saudi-Arabië als vierde net naast het podium gefinisht. BMW mocht de dubbel vieren met Sims die won voor teamgenoot Günther.

Voor aanvang van de race kreeg onze landgenoot Jerome D'Ambrosio al meteen met pech af te rekenen. Door technische problemen kon hij van op de vierde plaats niet vertrekken. Onze tweede landgenoot Stoffel Vandoorne reed na de eerste ronde op de negende plaats terwijl Alexander Sims aan de leiding van de race bleef.

A good clean start for @AlexanderSims sees the @BMWMotorsport man take a big lead as we go green in Diriyah ?? #DiriyahEPrix pic.twitter.com/sTFRrA0TL7 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Zo'n tien minuten ver in de race spinde Sebastien Buemi toen hij door Da Costa werd aangetikt. De Zwitsers viel daardoor van de tweede plaats helemaal terug naar de achterste regionen van het rijdersveld.

Stoffel Vandoorne was één van de rijders die wist te profiteren en het leek onze landgenoot te inspireren want iets voor halverwege de race schoof hij stelselmatig op naar de vierde plaats.

Vandoorne wist bovendien uit de problemen te blijven toen verschillende andere rijder bij aanrijdingen betrokken raakten. Onder andere Sam Bird, de winnaar van de eerste race gisteren, belandde met zijn wagen in de muur.

Te veel incidenten op een korte tijd en daardoor kwam de safety car op de baan. Daarbij leidde Alexander Sims voor Da Costa, Di Grassi en Vandoorne.

Bij de herstart viel Vandoorne terug naar de vijfde plaats maar 'Antonio Felix Da Costa werd bestraft voor zijn aanrijding met Buemi. Da Costa verloor daardoor heel wat plaatsen.

De safety car kwam echter opnieuw op de baan toen de Nederlander Robin Frijns spinde en in de muur belandde. Jammer voor Vandoorne want die had net zijn 'attack mode' geactiveerd.

.@EnvisionVirgin's day goes from bad to worse as @RFrijns is now also out of the race #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Bhbv3famqJ — ABB Formula E (@FIAFormulaE) November 23, 2019

Ongelooflijk beeld even later want terwijl de safety car van de baan ging kregen we plots in beeld dat Frijns zijn bolide nog getakeld werd. De wedstrijdleiding greep met de handen in het haar in door een 'full course yellow' af te kondigen.

Di Grassi activeerde na het wegvallen van de 'full course yellow' zijn attack mode en viel daarbij terug van de tweede naar de vierde plaats. Hij kon vervolgens met zijn extra vermogen Vandoorne vlug opnieuw inhalen maar Günther hield Di Grassi op. Daarmee hielp Günther teamgenoot Alexander Sims die daardoor comfortabel aan de leiding reed.

Bij BMW werd er stevig gefeest want Sims won voor teamgenoot Günther. Lucas di Grassi vervolledigde het podium terwijl onze landgenoot Stoffel Vandoorne net naast het podium viel en vierde werd.

Met een derde plaats gisteren en een vierde plaats vandaag zullen Vandoorne en Mercedes echter meer dan tevreden zijn, zeker gezien dit het allereerste raceweekend in de Formule E was voor de Duitse autoconstructeur.

