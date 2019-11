Frankrijk en Italië kampen met noodweer

In het zuiden van Frankrijk komt de regen met bakken uit de lucht. In meer dan tien departementen is er zware wateroverlast. In het noorden van Italië geldt code rood voor noodweer.

De overheid waarschuwt voor grootschalige wateroverlast in het zuiden van Frankrijk. Er werden al verschillen stormen en tornado's gemeld. Sommige wegen zijn afgesloten en een aantal treinen rijden niet. Er is al een man van 70 als vermist opgegeven, die sinds vorige nacht onvindbaar is. Daardoor worden sommige bewoners uit voorzorg geëvacueerd.

In het noorden van Italië geldt code rood voor noodweer. In de buurt van de havenstad Genua zijn twee rivieren uit hun oevers getreden, en staan verschillende straten blank. Er zijn modderstromen, waardoor zo’n 120 mensen vastzitten in hun huizen. Een deel van de snelweg tussen Genua en Milaan is dicht, omdat er een tunnel onder water staat.