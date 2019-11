Nieuwe documenten tonen link tussen Pompeo en Giuliani aan

De persoonlijke advocaat van president Trump, Rudy Giuliani, stond in contact met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in de maanden voordat de ambassadeur in Oekraïne onverwacht terug werd geroepen. Dat staat in documenten die recent werden vrijgegeven door het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De documenten werden vrijgegeven aan American Oversight, een organisatie die aan factchecking doet over de Amerikaanse politiek. De informatie moest worden vrijgegeven onder de ‘freedom of information’-wetgeving. Daarin staat dat Pompeo en Giuliani op 26 en 29 maart contact hadden met elkaar. Die informatie kan van belang zijn in het impeachment-onderzoek dat nu loopt naar president Trump.

‘We verstaan waarom Pompeo deze documenten niet vrijgaf aan het Congres’, zegt Austin Evers, directeur van American Oversight. Volgens hem tonen de documenten duidelijk aan dat er een connectie is tussen beide mannen, en dat de lastercampagne tegen de ambassadeur in Oekraïne, Marie Yovanovitch, mogelijk werd gemaakt met medeweten van het Witte Huis.

Yovanovitch kwam vorige week aan het woord tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse Huis als getuige in het impeachment-onderzoek. Daar zei ze dat Giuliani een lastercampagne tegen haar voerde en dat ze prompt uit haar ambt werd gezet. Ze zei dat diplomaten moeten optornen tegen de schaduwdiplomatie van Trump. Het was tot nu toe onduidelijk hoeveel minister Pompeo wist van die zaak.

Er werd ook een rapport vrijgegeven waarin een samenvatting staat van een interview op 23 januari 2019 met Victor Shokin, de voormalige hoofdaanklager van Oekraïne. In het document staat dat Shokin beweert dat hij ontslagen werd na druk van toenmalig vicepresident Joe Biden.

Giuliani en twee zakenrelaties, Lev Parnas en Igor Fruman, waren aanwezig bij dat interview. Parnas en Fruman werden vorige maand gearresteerd op basis van samenzwering, vervalsing van documenten en het afleggen van valse verklaringen aan het Federal Election Commission. Beide mannen speelden een rol in de pogingen van Giuliani om een onderzoek op te zetten naar de rol van Hunter Biden in Oekraïne.

Een andere samenvatting van een interview met Yuri Lutsenko, een voormalige aanklager in Oekraïne, toonde dat de man vragen stelde bij de compensatie die Hunter Biden kreeg van oliemaatschappij Burisma.

Impeachment

De Democraten beschuldigen Trump ervan dat hij zijn macht als president misbruikt heeft ten voordele van zijn eigen campagne. Eind september kondigde Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis, aan dat de Democraten een impeachment-onderzoek opstarten tegen president Donald Trump. Het besluit kwam er na het erg omstreden telefoongesprek dat Trump in juli had met de Oekraïense president Volodimir Zelenski.