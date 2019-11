‘Taboe’ maakt kans op International Emmy Award

Het Eén-programma ‘Taboe’, gemaakt door het productiehuis Panenka, maakt kans op een Internationale Emmy Award, de prestigieuze internationale televisieprijzen die maandag in New York worden uitgereikt.

Het programma is genomineerd in de categorie Non-Scripted Entertainment. De voorbije twee jaar gingen Belgische programma’s in die categorie al met de oppergaai aan de haal.

‘Taboe’ was in het voorjaar van 2018 te zien op Eén. In het programma, geregisseerd door Kat Steppe, lacht Philippe Geubels met mensen waar je eigenlijk niet om mag lachen. Mensen met een fysieke beperking of een psychische kwetsbaarheid bijvoorbeeld, maar ook mensen in armoede of met een andere huidskleur. Geubels nodigt hen uit, luistert naar hun verhalen en gevoeligheden en brengt vervolgens een comedy-set over het thema met zijn nieuwe vrienden prominent op de eerste rij van een zaal vol lotgenoten. Steppe werkt trouwens momenteel volop aan een tweede seizoen.

‘Taboe’ moet het in zijn categorie opnemen tegen tegen de Argentijnse versie van ‘The Voice’, het Britse ‘The Real Full Monty: Ladies Night’ en het Indiase programma ‘The Remix’.

Trekt ‘Taboe’ aan het langste eind, dan wint al voor het derde jaar op rij een Belgisch programma in de categorie Non-Scripted Entertainment. In 2017 wist ‘Sorry voor alles’ (te zien op Eén) van bedenker Kamiel De Bruyne en presentator Adriaan Van den Hoof zijn nominatie te verzilveren. Vorig jaar mocht ‘Hoe zal ik het zeggen? ‘ (VTM), gepresenteerd door Jens Dendoncker, juichen. Het productiehuis achter dat laatste programma, Shelter, won eerder al Internationale Emmy’s voor voor ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat als?’.

De International Emmy Awards bekronen de beste buitenlandse programma’s. Ze zijn niet te verwarren met de (Primetime) Emmy’s, bedoeld voor Amerikaanse programma’s, die in september in Los Angeles werden uitgereikt.