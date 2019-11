Jeremy Corbyn, leider van de Britse oppositiepartij Labour, zou neutraal blijven als er een tweede referendum over de Brexit komt. Dat referendum wil hij organiseren als hij bij de komende verkiezingen aan de macht komt.

‘Ik zou een neutraal standpunt innemen als premier, zodat ik op een geloofwaardige manier de uitslag (van het referendum) kan implementeren en onze gemeenschappen en ons land bij elkaar kan brengen in plaats van het eindeloze debat over de EU en de Brexit voort te zetten’, verklaarde Corbyn vrijdag tijdens een debat dat werd uitgezonden op de BBC.

Daarmee is zijn positie duidelijk. De Labour-chef is altijd bekritiseerd geweest omdat hij weigerde te zeggen of hij voor of tegen een Brexit campagne zou voeren bij een tweede referendum.

Als Corbyn verkozen geraakt, wil hij binnen de drie maanden een akkoord onderhandelen met de Europese Unie en wil hij dat binnen de zes maanden voorleggen aan de Britten voor een stemming. Ze zouden er ook voor kunnen opteren om de brexit te annuleren en in de Europese Unie te blijven.

‘Mijn rol en de rol van onze regering is ervoor te zorgen dat dit referendum in een goede sfeer wordt gehouden en dat we ons schikken naar het resultaat’, aldus Corbyn nog.

Bij de verkiezingen van 12 december hopen de premier Boris Johnson en de Conservatieven op een meerderheid, waardoor ze het Brexitakkoord in het Britse parlement kunnen laten goedkeuren.