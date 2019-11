Spanje is laatste halvefinalist op Davis Cup

Spanje heeft zich in Madrid ten koste van Argentinië geplaatst voor de halve finales van de Davis Cup. In de nacht van vrijdag op zaterdag haalden Rafael Nadal en Marcel Granollers het in het beslissende dubbelspel in drie sets van Leonardo Mayer en Maximo Gonzalez: 6-4, 4-6 en 6-3 na 2 uur en 27 minuten.