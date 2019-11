Dopingschandaal blijft uitbreiden: Rusland dreigt opnieuw niet te mogen meedoen aan Olympische Spelen

Een panel van het Wereldantidopingagentschap (WADA) adviseert dat het Russische antidopingagentschap (Rusada) als niet conform opgegeven wordt. Dat blijkt uit een vrijdagavond gepubliceerd persbericht. Rusland dreigt zo uitgesloten te worden van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

WADA maakte bekend dat het Compliance Review Committee (CRC) aanbevolen heeft om Rusada opnieuw te schorsen wanneer het uitvoerend comité van het agentschap op 9 december bijeenkomt in Parijs. Als de top van het WADA die aanbeveling volgt, is het erg waarschijnlijk dat Rusland er op de komende Spelen niet bij is.

Het Rusada werd in 2016 geschorst naar aanleiding van een rapport waaruit bleek dat er in Rusland sprake was geweest van een grootscheeps door de staat ondersteund dopingprogramma. Tal van Russische sporters, met name in de atletiek, waren niet meer welkom bij internationale wedstrijden. Vorig jaar in september werd het laboratorium in Moskou weer in ere hersteld, op voorwaarde dat duizenden dopingtests werden vrijgegeven. De deadline van december 2018 werd niet gehaald, maar onderzoekers van het WADA konden in januari wel rondneuzen in Moskou. De dopingstalen die daarna door het WADA werden onderzocht leidden tot de nodige vragen. Er was sprake van een gebrek aan samenhang wat betreft de data, die de schijn van manipulatie opriep.