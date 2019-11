Bezoeker brengt Hitlergroet in Fort van Breendonk: ‘Klap in het gezicht van de slachtoffers’

Gelijkekansencentrum Unia heeft een onderzoek geopend naar een bezoek van de recent opgerichte Vlaamse tak van de extreemrechtse groepering ‘Right wing resistance’ aan het Fort van Breendonk. Daarbij voerde een van de leden een Hitlergroet uit, zo meldt VRT. De feiten dateren van augustus.

Het fort nabij Willebroek werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s gebruikt als doorvoerkamp voor Joden, verzetsstrijders en dissidenten. Nu is het fort een herdenkingsplaats voor de vele slachtoffers van de oorlog.

Tijdens het bezoek liet een van de leden van de extreemrechtse groepering, de zoon van een voormalig parlementslid van Vlaams Belang, zich fotograferen terwijl hij de Hitlergroet uitbracht. Onlangs plaatste de man ook nog een reactie op de brand in het asielcentrum in Bilzen op sociale media. ‘Die had beter gewacht tot ze erin zaten’, luidde het.

‘Klap in gezicht slachtoffers’

‘Right wing resistance’ werd in 2009 opgericht door de Nieuw-Zeelandse blanke nationalist Kyle Chapman. Ondertussen heeft de groep vertakkingen in landen als Australië, Zweden, Schotland en sinds kort dus ook in Vlaanderen. ‘Dit is een klap in het gezicht van de slachtoffers en hun familieleden’, reageert Dimitri Roden, conservator van het fort. ‘De helft van de gedeporteerden hier heeft de oorlog niet overleefd. We hebben hier 100.000 bezoekers per jaar en dit soort problemen hebben we nog niet meegemaakt. Integendeel, de meesten zijn zwaar onder de indruk van wat zich hier heeft afgespeeld.’

Bij gelijkekansencentrum Unia gaan ze de feiten onderzoeken. ‘Bewust een nazigroet brengen en op sociale media posten is strafbaar’, aldus Lode Nolf.