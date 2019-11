De Warmste Week schrapt Caritas als goed doel na misbruik pater

Caritas zal deze winter niet op extra centjes van De Warmste Week kunnen rekenen. Door de nieuwe aanklachten tegen pater Luk D. (50) werd de noodhulporganisatie van de lijst geschrapt. ‘Schenkers, medewerkers en vrijwilligers zitten met heel wat vragen.’

‘Niet alleen wij, maar ook de rest van het internationale netwerk is getroffen’, zegt Julie Vanstallen, woordvoerster bij Caritas België. Die noodhulporganisatie ligt sinds enkele dagen onder vuur nadat er nieuwe aanklachten opdoken tegen de Vlaamse pater Luk D. (50). Het gaat zelfs zo ver dat de organisatie geschrapt werd van de lijst met goede doelen van De Warmste Week. ‘Er zijn momenteel te veel onbeantwoorde vragen’, zegt Erika Racquet, woordvoerster van de Koning Boudewijnstichting, die als onafhankelijke organisatie instaat voor de selectie van de goede doelen. ‘Wie al een actie voor Caritas geregistreerd had, wordt gevraagd om een ander goed doel te kiezen of hun actie niet te voeren in het kader van De Warmste Week.’ En het gaat nog verder: zelfs de Verenigde Naties nam maatregelen en zette de samenwerking met de Centraal-Afrikaanse afdeling van Caritas tijdelijk stop.

Pater Luk D. werd in 2012 in ons land veroordeeld tot achttien maanden voorwaardelijk voor seksueel misbruik van twee minderjarigen in een Gents internaat. Na de feiten verhuisde hij naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij een hoge functie kreeg bij Caritas. Daar zou hij nu opnieuw slachtoffers gemaakt hebben, terwijl hij eigenlijk niet met minderjarigen in contact mocht komen van de rechtbank. Het nieuws raakte zelfs tot in de Verenigde Staten: donderdag pakte nieuwszender CNN uit met een reeks oude en nieuwe getuigenissen van slachtoffers.

Imagoschade

Bij Caritas begrijpen ze de reacties. ‘Eigenlijk werkte D. niet voor ons. Wij zijn officieel Caritas International in België, hij was aan de slag bij Caritas Centrafrique’, zegt Vanstallen. ‘Maar ik begrijp de reacties wel, uiteindelijk zijn we een globaal netwerk. We merken dat mensen met vragen zitten. Schenkers, medewerkers en vrijwilligers willen weten wat er nu precies gebeurd is. We gaan de situatie dan ook tot op het bot uitzoeken.’

Ook voor de beslissing van de Koning Boudewijnstichting is er begrip. ‘Het is jammer dat we geschrapt zijn, maar we leven mee met de slachtoffers. We vinden het verwerpelijk, wat er gebeurd is. We hopen het vertrouwen van de mensen te kunnen terugwinnen.’

Dat het imago van Caritas een deuk heeft gekregen, is duidelijk. ‘Het is een gevoelig onderwerp. Niemand wil ermee geassocieerd worden. Ze kunnen het proberen uit te leggen, maar mensen denken niet altijd rationeel’, zegt Walter Weyns, socioloog aan de UAntwerpen. Hij vergelijkt de situatie met het Oxfam-schandaal van 2010. Toen nodigden Britse medewerkers prostituees uit op feestjes tijdens een missie. ‘Oxfam is toen veel leden verloren, maar ik denk niet dat ze daar vandaag nog veel hinder van ondervinden.’