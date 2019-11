Chinezen voerden massaal cyberaanvallen uit op Belgische missie

De deelnemers van de economische missie in China zijn het slachtoffer geworden van massale cyberaanvallen. Dat bevestigt Geert Baudewijns van het bedrijf Secutec, dat gespecialiseerd is in beveiliging tegen hackers.

‘Het was erger dan verwacht, maar gelukkig waren we voorbereid’, klinkt het. De expert die zelf meereisde naar China, registreerde maandagmiddag 135 aanvallen per uur. Prinses Astrid vergezelde tientallen bedrijven op de missie. Maar ook maar ook verschillende ministers, waaronder minister-president Jan Jambon, waren afgereisd naar China.

Baudewijns adviseert de overheid inzake cybersecurity. Maar wat hij in China meemaakte, heeft hem toch verbaasd. ‘We wisten dat er problemen waren met de veiligheid van het internetverkeer in China, maar het was toch erger dan ik had gedacht’.

Het voordeel, aldus de man, was dat de Belgische delegatie slechts enkele dagen in het land verbleef. Dat maakte dat de hackers geen tijd hadden om zich te verstoppen achter ingewikkelde constructies en meteen voluit moesten gaan.

Baudewijns zelf maakte gebruik van het zogenaamde ‘honeypot’-systeem, waarbij hij een aantal pc’s meenam naar China -sommige zwaar beveiligd, andere niet- om te kijken wat er zou gebeuren. Hij merkte al heel snel dat er vanuit meerder servers systematisch pogingen werden gedaan om binnen te breken in de pc’s, een soort van ‘stresstest’. Volgens de cyberexpert zouden er bij hem zelfs twee pogingen zijn gedaan om een applicatie te installeren, zodat ook in de toekomst, als hij terug in België is, kan worden meegekeken.

Ook het feit dat er rond het hotel in Peking waar de delegatie verbleef mobiele zendmasten stonden opgesteld, én alle mobiele verkeer via exact hetzelfde netwerk is gegaan, deed bij de man een alarmbelletje rinkelen.

Staatsveiligheid

Wie er achter de aanvallen zit, is moeilijk te achterhalen. Maar volgens Baudewijns gaat het mogelijks om de Chinese staatsveiligheid. Dat maakt hij alvast op uit de IP-adressen. ‘China hanteert de strategie dat het zelf steeds de volledige controle wil behouden en hiervoor alles toegelaten is.’

Baudewijns beklemtoont wel dat de officiële delegatie goed was voorbereid. Zo hadden de delegatieleden mobiele toestellen bij zich die in België zullen worden weggegooid. Maar de expert vreest dat sommige deelnemende bedrijven het gevaar hebben onderschat. ‘Ik kan iedereen alleen maar aanraden om bij thuiskomst alle toestellen te resetten en alle wachtwoorden te wijzigen’, klinkt het. Met wat hij in China heeft gezien, gaat Baudewijns nu ook een reeks aanbevelingen formuleren voor toekomstige bezoekers aan het land.

Eerder had de Belgische Staatsveiligheid al gewaarschuwd voor het gevaar van cyberspionage in China. Er werd de deelnemers van de missie aangeraden om een reeks voorzorgsmaatregelen te nemen.