Gaston Durnez: een leven lang journalist

Vrijdag stierf Gaston Durnez (91) in een ziekenhuis in Lier. Decennialang was hij journalist bij ‘De Standaard’. Dat was niet zomaar een beroep voor hem, wel een engagement en een eretitel. Hoewel niets hem daarop had voorbereid, was hij een man van het woord, ook in studies, poëzie, cursiefjes en vooral in betrokkenheid.