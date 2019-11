Bart Swings onthoudt “het positieve” na 5 kilometer in Polen, Nederlandse vindt zichzelf “een pannenkoek”

Bart Swings is tijdens de tweede manche voor de wereldbeker schaatsen op de 5000 meter als dertiende geëindigd. In het Poolse stadje Tomaszow Mazowiecki noteerde Swings vrijdag onder zware condities 6:31.17.

De Nederlander Patrick Roest won in 6:19.38, voor de Russen Danila Semerikov (6:20.47) en Denis Yuskov (6:24.30). Na twee wedstrijden voert Roest met 120 punten de wereldbekerrangschikking aan. Een week geleden werd Swings in de Wit-Russische hoofdstad Minsk negende.

Swings moest het in het vierde paar opnemen tegen Canadees Ted-Jan Bloemen, die houder is van het wereldrecord (6:01.86). In de Arena Lodowa, een laaglandbaan, vielen geen opzienbarende tijden te verwachten. De indoorpiste dateert van 2017, sinds 1984 was er al een 400-meterbaan. Toch was de winnende chrono van hoog niveau. De Japanner Seitaro Ichinohe had als winnaar van de B-groep in de vroege middag al het baanrecord tot 6:25.64 verbeterd.

Swings kwam daarbij niet in de buurt. Bloemen, als schaatser opgeleid in Nederland, kon in de race geen afstand nemen van Swings. Maar toen de Canadees na drie kilometer verzwakte was de Vlaams-Brabander niet tot een echte versnelling in staat. Met pijn en moeite bleef Bloemen Swings voor (6:30.90).

“Van mijn laatste ronden ben ik inderdaad tevreden, was lange tijd geleden dat ik nog eens kon versnellen! Maar tijdens de rit had ik heel veel moeite met mijn slag te vinden”, aldus de Leuvenaar. “Vandaar geen top rit. Maar ik wil vooral het positieve van vandaag onthouden en dat is dat het fysiek zeker goed in orde zit.”

Naast de Nederlander Sven Kramer, die zich met rugklachten afmeldde, ontbrak wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen. De Noor ondervindt nog te veel hinder van een valpartij met de fiets, eind september in Inzell. In Minsk was hij op de 5000 meter teleurstellend veertiende geworden.

Foto: AP

“Pannenkoek”

De 3km bij de vrouwen werd gewonnen door Martina Sáblíková. Antoinette de Jong was begin deze maand nog de grote winnares bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden in Thialf. De Friese schaatsster pakte wereldbekertickets op vier afstanden. Van dat goede gevoel in Heerenveen is niet veel meer over. “Ik rijd als een pannenkoek”, oordeelde ze bij de NOS hard over zichzelf.

De Jong eindigde tijdens de tweede wereldbeker in Polen op de 3000 meter als zevende. Vorig weekeinde moest ze in Minsk genoegen nemen met de vijfde plek. Ook op de 1000 m (achtste) en 1500 m (tiende) wilde het niet lukken. De Europees allroundkampioene dacht dat het in Wit-Rusland nog om een incident ging, maar kwam bedrogen uit.

“Dit is zwaar teleurstellend. Het slaat helemaal nergens op wat ik aan het doen ben”, verzuchtte De Jong (24). „Na drie rondjes was het over. Ik mis iets, maar ik weet niet wat. Dit is niet hoe ik kan en wil schaatsen. Het is in elk geval verschrikkelijk frustrerend. Mijn hoofd zit vol vraagtekens. Ik hoop dat ik de komende weken tijdens een trainingskamp in Collalbo mezelf weer kan terugvinden.”