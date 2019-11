The Times rekent ‘Wil’ van Olyslaegers bij tien beste historische romans van het jaar

‘Wil’, de oorlogsroman van Jeroen Olyslaegers, is door de Britse krant The Times verkozen tot een van de tien beste historische fictieboeken van 2019.

De roman uit 2016 rond het personage Wilfried Wils, een Antwerpse agent die tijdens de Tweede Wereldoorlog laveert tussen twee werelden, verscheen dit jaar ook in een Engelstalige versie en werd in oktober door The Times uitgeroepen tot boek van de maand. Nu neemt de boekenredactie van de Britse krant de roman van Olyslaegers ook op in zijn lijstje met de tien beste historische fictieboeken van 2019.

The Times noemt het door David Colmer vertaalde boek ‘een briljante, ongemakkelijke verkenning van de morele compromissen die nodig zijn om naast het kwaad te leven’.

Het boek werd al bekroond met onder andere de Fintro Literatuurprijs en de Borderwijkprijs. Voor de Engelstalige vertaling werd uitgebracht, verscheen het boek ook al in het Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Catalaans, Tsjechisch en Hongaars. Regisseur Hans Herbots, bekend van onder meer De behandeling, werkt ook aan een verfilming van de roman.