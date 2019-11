Twee Belgische IS-weduwes opgepakt in Turkije

De Belgische IS-weduwes Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal, die samen met hun zes kinderen zijn ontsnapt uit een Koerdisch kamp en naar Turkije konden vluchten, hebben zichzelf aangegeven bij de Turkse politie. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De 27-jarige Wielandt en 26-jarige Abouallal verbleven de voorbije maanden met hun zes kinderen in het Koerdische kamp Ain Issa, niet zo ver van de Turkse grens. Toen het Turkse leger het gebied binnenviel, zijn Wielandt en Abouallal samen met hun kinderen uit het kamp weggevlucht.

Nadat de schoonzussen en hun kinderen woensdag de Turks-Syrische grens hebben overgestoken, hebben ze zichzelf aangegeven bij de Turkse autoriteiten, zo werd bevestigd aan onze redactie door een betrouwbare bron.

Wielandt en Abouallal stonden internationaal geseind. De twee werden door het Antwerpse hof van beroep tot vijf jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van een terroristische groepering. Het Belgische federaal parket zal nu aan de Turkse autoriteiten vragen om hun uitlevering. Het is de logica zelve dat die er snel zal komen, want Turkije staat niet te springen om ‘onze’ IS’ers in hun gevangenissen te houden.

Kinderen

Abouallal en Wielandt vertrokken in 2013 naar Syrië, samen met hun echtgenoten, die lid waren van Sharia4Belgium. Hun mannen sneuvelden in 2014, toen de vrouwen hoogzwanger waren. Onder druk van hun familie kwamen de twee naar België terug om te bevallen, maar enkele maanden later trokken ze opnieuw naar ­Syrië en hertrouwden ze er met andere Syriëstrijders.

Vier van de zes kinderen zijn in België geboren en zullen zonder veel problemen kunnen ­terug­keren. Van de jongste twee, die in Syrië werden geboren, zal allicht eerst een DNA-test afgenomen worden.