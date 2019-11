Britse universiteit verwijderde historisch Vlaams schilderij op vraag van vegetarische studenten

Een zeventiende-eeuwse schilderij van de Antwerpse barokschilder Frans Snijders werd verwijderd uit de eetzaal van de universiteit van Cambridge, op vraag van enkele vegetarische studenten die het tafereel ‘weerzinwekkend’ vonden.

Frans Snijders (1579-1657) kon als geen ander stillevens en dieren schilderen, zo goed zelfs dat tijdgenoot Peter Paul Rubens hem vaak vroeg de dieren in zijn jachttaferelen neer te zetten. Maar Snijders’ eigen oliewerk waarbij een marktkramer wordt afgebeeld tussen enkele dode dieren zoals een hert en een zwaan kon niet alle studenten van de universiteit van Cambridge bekoren.

Een replica van het werk sierde enige tijd een eetzaal van de prestigieuze Britse universiteit, maar werd daar eind vorig jaar weggehaald op vraag van enkele studenten. Zij beweerden fysiek onwel te worden wanneer ze werden geconfronteerd met de dierenkarkassen op het schilderij. ‘Mensen die geen vlees eten, vonden het schilderij weerzinwekkend en hebben gevraagd om het weg te halen’, bevestigt een woordvoerder van het Fitzwilliam Museum in Cambridge, dat het werk had uitgeleend, aan The Daily Telegraph.

Het nieuws van de verwijdering raakte deze week bekend, omdat het museum een tentoonstelling heeft samengesteld rond onze relatie met eten, en dus ook met dieren en hoe we ze behandelen. Het verhaal van het controversiële schilderij van Snijders wordt daarbij uitvoerig belicht.

Op sociale media werd smalend gedaan over de toegeving van de universiteit, maar Victoria Espley, die voor de universiteit werkt, verwerpt die reacties echter in een e-mail aan The Washington Post. Volgens haar worden kunstwerken in de universiteitsgebouwen regelmatig vervangen.

Het origineel van het schilderij hangt overigens in het Heritage Museum in Sint-Petersburg. Dichter bij huis kunt u werk en leven van Snijders ontdekken in zijn voormalige woning in de Antwerpse Keizerstraat, op een boogscheut van de Meir.