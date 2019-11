Belgische IS-weduwe krijgt vijf jaar cel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Soraya E. (25) uit Deurne, die twee keer met een Syriëstrijder trouwde, veroordeeld tot vijf jaar cel en 8.000 euro boete voor haar deelname aan de terroristische activiteiten van IS.

De federale procureur had ook gevraagd dat haar Belgische nationaliteit zou vervallen, maar daar ging de rechtbank niet op in. Wel werd haar onmiddellijke aanhouding bevolen. De vrouw verblijft volgens haar advocaat nog altijd in gevangenenkamp Al-Hol in Syrië.

De Belgische premier Sophie Wilmès verklaarde gisteren dat sinds de inval van Turkije in Syrië negen Belgische IS-vrouwen met hun twaalf kinderen ontsnapt zijn uit de kampen. De Antwerpse Fatima Benmezian (24) was er eind vorige maand al in geslaagd de grens met Turkije te passeren. Daar kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag nog Tatiana Wielandt (27) en Bouchra Abouallal (26) bij.

Het federale parket verklaarde gisteren ook dat de 26-jarige Nora Marzkioui ontsnapt was uit het Koerdische kamp Al-Hol. Ze is de weduwe van het ­Sharia4­Belgium-kopstuk Nabil Kasmi, beter bekend als Abou Bakr. Hij was de eerste Belg die naar Syrië vertrok om te strijden, zijn vrouw volgde hem.

Ook het proces tegen Marzkioui loopt op dit moment. Het federale parket eist vijf jaar cel en wil dat haar nationaliteit vervallen wordt verklaard. De premier zei echter dat de informatie over de ontsnapping van de vrouw ‘in dit stadium nog niet bevestigd is’.