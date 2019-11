Onderzoek van Pimento onthult vandaag ontluisterende cijfers: 47 procent van de ondervraagde jongeren werd al eens gepest, zeggen ze. Kan dat écht, één op de twee?

‘Heeft iemand jou al eens gepest?’

Die vraag kregen 1.056 jongeren die school lopen in de eerste graad van het secundair onderwijs (tussen 11 en 15 jaar oud, red.) in het Antwerpse te zien in een vragenlijst ...