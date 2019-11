Zeven jaar cel voor Limburgse serieverkrachter op Tinder

Minstens 15 slachtoffers heeft Fouad K. gemaakt, via datingapps als Tinder en Twoo. Hij krijgt zeven jaar cel.

De bal ging aan het rollen in september 2016, toen een slachtoffer van Fouad K. naar de politie stapte. De man had haar op de carpoolparking in Halen bestolen en aangerand. Drie weken na haar klacht, konden de speurders de man inrekenen. Ze bleek verre van het enige slachtoffer.

Telkens gebruikte hij dezelfde strategie: hij verleidde zijn slachtoffers op datingsites en bij het eerste afspraakje gaf hij hen een cocktail van limoncello, xtc en slaappillen, waarna hij hun geld, gsm en bankkaarten stal, en hen aanrandde of verkrachtte. Fouad K. maakte zo minstens vijftien slachtoffers.

Even leek het zelfs alsof Fouad K. 230 slachtoffers gemaakt zou hebben. Zo’n vaart liep het niet, maar in zijn gsm stonden wel de gsm-nummers van 230 vrouwen. Toch valt niet uit te sluiten dat hij meer slachtoffers maakte dan tot nu toe bekend. Vermoedelijk deden heel wat vrouwen (nog) geen aangifte.

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft de serieverkrachter een celstraf gegeven. Daarnaast moet hij zich nog tien jaar ter beschikking houden van de strafuitvoeringsrechtbank en is hij tien jaar zijn rechten kwijt. Aan zijn slachtoffers moet hij een schadevergoeding betalen van in totaal 27.084 euro, vermeerderd met intresten en gerechtskosten.